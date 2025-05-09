Kira Sözleşmeleri E-Devlet’te Başladı!

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024’te tamamladı. Mevcut sistemde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden hazırlanan kira sözleşmesini kiracı tarafından onaylanabilir hale getiriyor. Bu hizmet ile oluşturulan kira sözleşmeleri, zaman damgalı “barkodlu belge” formatında oluşarak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

EMLAK DANIŞMANLARI ARTIK SÜRECE DAHİL OLDU

Çalışmanın ikinci aşamasında sona yaklaşılırken, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmeti emlakçılar için de erişilebilir hale geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin elektronik ortamda buluşarak kira kontratını imzaladığını, fakat bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını ifade etti. Bugünden itibaren uygulamanın emlakçılar için hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, “Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkartabilecek. Böylece emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek.” dedi.

KİRA KONTRATINDA DİJİTAL SİSTEM ZORUNLULUĞU

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınmasının kira artış oranı, kiracının güvenilirliği ve kiracının o meskende oturduğu süre gibi bilgilerin Bakanlık tarafından belirlenmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Sistemle ilişkili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu’na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının yer alması gerektiğini, bununla ilgili çalışmalara da devam edildiğini bildirdi. Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğu uygulamaya alındığında ev sahibi ile kiracı arasındaki birçok problemin çözüme kavuşacağını ve dolandırıcılık olaylarının engelleneceğini sözlerine ekledi.