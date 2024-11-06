Kira Sözleşmelerinde E-Devlet Dönemi Başlıyor**

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Kira sözleşmelerinde dijital bir değişim yaşanıyor. Yepyeni süreç, artık tüm işlemlerin e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleşmesini sağlıyor. Kayıt dışı dönemin son bulmasıyla birlikte, kira anlaşmazlıklarında güvenlik sağlanıyor ve fahiş artışların önüne geçiliyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar için güvenli bir adım atılmış oluyor. “Sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliği taşıyacak.” e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmelerinin hazırlanmasına ilişkin hizmet, artık vatandaşların kullanımına açıldı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üstü e-Devlet kullanıcıları yararlanabiliyor. İlk bölümde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden hazırlanan sözleşmenin, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması gerekiyor. Ayrıca, 10 hissedara kadar sahipliği bulunan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor. Uygulama ile oluşturulan kira sözleşmeleri için, zaman damgası olan “barkodlu belge” oluşturuluyor ve e-Devlet üzerinden bu belgelerin doğruluğu kontrol edilebiliyor.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA

Sabah gazetesinden Seda Tabak’ın haberine göre; bu hizmetin ikinci aşaması yıl sonunda devreye girecek. Bu aşamada emlak danışmanları ve yetki verilmiş kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma görevini üstlenecek. e-Devlet üzerinden sözleşmelerin düzenlenmesine yönelik çalışma, vatandaşların bu konudaki uyuşmazlıkları çözme talepleri doğrultusunda başlatılmıştı. Söz konusu uygulama, tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtulmasını amaçlıyor. Ayrıca, bu sözleşmeler sayesinde Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulmasında veri sağlanması planlanıyor.

HER İKİ TARAF İÇİN FAYDALI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmetin herkes için avantaj sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapılabileceğini belirtti. Şimşek, “Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı ile kira sözleşmelerini mekândan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan kısa sürede oluşturabilecek. Ayrıca, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtulacaklar. Bürokrasi daha da azalacak.” dedi. Tüketici dernekleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya konulan “kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması” uygulamasının birçok konuda olumlu etkileri olacağını belirtti. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapılmasının kayıt dışılığı azaltabileceğini açıkladı. Küçük, “Bu düzenleme, kira sözleşmesi yapım sürecini basit hale getiriyor ve bürokratik engelleri azaltıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, dijital kayıtların olası anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabileceğine ve davaların sonuçlanma hızını artıracağına dikkat çekti. Bilgilendirme ve destek hizmetlerinin sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.

KAYIT DIŞILIĞIN SONU

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dijital ekonominin vergi ile entegre edilmesinin kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını belirtti. Haksız fiyat artışlarını önlemede tüketicilere önemli destek sunabileceğini ifade eden Kılıç, “e-Devlet üzerinden düzenlenen sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliği taşır ve uyuşmazlıkların çözümüne olumlu katkı sağlar.” dedi.

ADIM ADIM İŞLEMLER

Uygulamanın ilk adımı, e-Devlet hesabınıza giriş yapmaktır. Hesabınız yoksa, PTT’den alacağınız şifre ile giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “kira sözleşmesi” yazarak ilgili hizmeti seçmeniz gerekiyor. Burada kiracı ve ev sahibi bilgilerini sisteme girmelisiniz. Sözleşmenin detayları, kira bedeli, ödeme şartları ve depozitoyu da eklemelisiniz. Bilgiler tamamlandıktan sonra her iki taraf da sözleşmeyi dijital ortamda onaylıyor. Sözleşme tamamlandıktan sonra her iki taraf belgeyi dijital ortamda saklama imkanına sahip. e-Devlet üzerinden kira sözleşmesinin PDF kopyasını da indirebilirsiniz.

KİRA SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKEN BİLGİLER

Kiralayan ve kiracının kimlik bilgileri son derece önemlidir. Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler kira sözleşmesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Kiralanacak mülkün açık adresi ve özellikleri; daire numarası, metrekaresi gibi bilgiler de kayda geçmelidir. Kira bedeli ve ödeme şartları en önemli konulardandır. Kiranın ne kadar olacağı, ne zaman ve hangi yöntemle ödeneceği sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Eğer depozito alınacaksa miktarı ve hangi şartlarda iade edileceği de net bir şekilde tanımlanmalıdır. Kira süresi ve kiracının yararlanabileceği ek alanlar da sözleşmede yer almalıdır.