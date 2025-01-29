Kiracı Ev Sahibine Taciz İddiasıyla Suçlama

Uğur Aksu’nun daire kabusu

UĞUR AKSU’NUN KABUSU

İstanbul Pendik’te ikamet eden Uğur Aksu, kayınvalidesi ve kayınpederinin yaşayabilmesi için satın aldığı dairenin kabus haline geldiğini belirtiyor. Kiracısı olduğu E.Y. isimli kadın ile yaşadığı sorun nedeniyle Aksu, hem kiracısını tahliye edemiyor hem de cinsel tacizle suçlanıyor. 2022 yılında Uğur Aksu, kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için, bulunduğu siteden bir daire satın aldı. Kiracı kadınla yapılan görüşmelere rağmen, kadın evi boşaltmayı reddetti ve olaylar burada başlamış oldu.

KİRACI KADINDAN İFTIRA SUÇLAMASI

Aksu, evin tapusunu aldıktan sonra kiracıya birçok kez ek süre verdi. Ancak kiracı, sürekli tarih değiştirerek durumu uzatmayı başardı. İddialara göre, kiracı kadın Aksu’yu cinsel tacizle suçlayarak savcılığa başvurdu. Ancak mahkeme bu iddiaları dikkate almayarak takipsizlik kararı verdi. Uğur Aksu, “2022 yılında kendi oturduğum siteden kayınvalidem ve kayınpederim için bir daire aldım. Ama satın almadan önce kiracı ile konuştuk, ‘çıkmaz mısın yoksa almayacağız’ dedik. Eylül ayında aldık, ‘2 aya çıkacağım’ dedi” açıklamasını yaptı.

TALİHSİZ DURUM VE HUKUKSAL SÜREÇLER

Uğur Aksu, kiracısının sürekli çıkış tarihini değiştirdiğini belirterek, “Sonra kendisi bunu Ocak ayına aldı, ‘Peki’ dedik. Sonra ‘Mart olsun’ dedi, sonra ‘Nisan, Haziran’ gibi talepler geldi” dedi. Kira tespit davası açma aşamasına geldiklerini de aktaran Aksu, “Kiralama süreci devam ederken kayınpederimin hastalığından dolayı acil ihtiyacımız oldu” sözlerini ekledi.

Kiracısının kendisini çeşitli suçlamalarla hedef aldığını ifade eden Aksu, “Bana yanaşmaya çalışıyor dedi, sonra cinsel istismar suçlaması getirdi. Bütün bunlardan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk ama Türkiye’de kadının attığı iftirayı ispatlamak mecburiyeti nedeniyle bir sonuç alamadık” dedi. Şu an kiracı kadının aylık 5 bin 350 lira ödeyerek yaşadığını, bu rakamın daha önce 2 bin lira olduğunu dile getiren Aksu, üç yıl boyunca süregelen hukuki mücadelesinin devam ettiğini belirtti.