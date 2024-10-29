Kiracı İçin Tahliye Kararı Verildi

KİRA ANLAŞMAZLIĞI YARGIYA TAŞINDI

Ankara’da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi’nde yaşayan Javid Salomov’un kira bedelini haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını fark etti. Kiracının 2 bin 220 lira olarak belirlenen kirasının eksik olduğunu gören Deliömeroğlu, avukatı Emre Güneş aracılığıyla kiracısı hakkında eksik 20 lirayı ödemesi için dava açtı. Kiracıya bir ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

İCRA İŞLEMİNE İTİRAZ GELDİ

Kiracı Salomov, kira bedelinin tam olarak yatırıldığını ve ev sahibinin herhangi bir alacak iddiasının olmadığını ileri sürerek icra işleminin durdurulması için itirazda bulundu. Bu durumu değerlendiren Deliömeroğlu, Ankara 12’nci İcra Hukuk Dairesi’ne, ‘itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi’ talepleriyle yeni bir dava açtı. Açılan davanın karar duruşması 25 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Mahkeme, yapmış olduğu inceleme sonrası kiracının icra itirazının kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca, kiracının ödenmeyen 20 TL’nin yüzde 20’si kadar icra inkar tazminatının kiracıdan alınıp ev sahibine verilmesine ve kiralanan evin tahliyesine hükmetti.