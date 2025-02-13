Kiracısı Taahhüde Uymadı, Ev Sahibi Mağdur Oldu

KİRA SÜRECİ VE TAHLİYE DAVASI

Sevda Taşçı, 2022 yılında Mamak ilçesindeki dairesini emlakçı aracılığıyla 1200 liraya kiraya verdi. Bir yıl sonra, kiracısı Z.T.’nin talep ettiği yüzde yüzün üzerindeki zam oranını kabul etmeyen Taşçı, kiracısından evi boşaltmasını istedi. Taşçı, kiracısının evde 3 bin lira karşılığında oturmaya devam etmesi üzerine tahliye davası açtı. Ankara 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 2 yıllık bir süreç sonunda, Z.T.’nin kira sözleşmesi imzalarken tahliye taahhütnamesi de imzaladığını belirterek, ihtiyaç nedeniyle evin tahliye edilmesine karar verdi. Z.T., ev sahibinin ihtiyacının samimi olmadığını belirterek karara itiraz etti ve dosyayı istinafa taşıdı.

TAHLİYE İHTİYACI VE Z.T.’NİN İTİRAZI

Sevda Taşçı, 5 yıl önce kendi evi kiraya verirken oğlunun evinde kaldığını ifade etti. Oğlunun evlenmesinin ardından kendi evine taşınma isteğini belirten Taşçı, “Kiracıma tahliye taahhütnamesi imzaladığı için çıkmasını söyledim. Kiracım icra müdürlüğü tarafından gönderilen tahliye emrine itiraz etti. Mahkeme sürecinin 2 yıla uzaması sonucu tahliye kararı verildi. Şimdi de süreç istinafa taşındı. Evime çıkıp oturmak istiyorum. Kiracı ise çıkmıyor. Eşimin, çocuklarımın ve kardeşlerimin yanında kalıyorum. Bu durum o kadar zorlayıcı hale geldi ki çadır kurup yaşayacağım” şeklinde konuştu.