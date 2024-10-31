Kiracısını Döven Ev Sahibi Yargılanıyor

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’da yaşanan olayda, kiracısı Serkan A.’nın kirayı zamanında ödemediğini iddia eden Bayram Ufuk, 41 yaşında. Öncelikle, gündüz saatlerinde parka gelerek kiracısını sopayla dövüyor. Akşam saatlerinde ise bu kez ciddi yaralamalarla sonuçlanan bir saldırıya geçiyor ve Serkan A.’yı 5 yerinden bıçaklıyor.

HAKİM KARARI BEKLENİYOR

Bayram Ufuk, bu eylemleri nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sürecin nasıl gelişeceği ve yargı kararlarının neler olacağı merak ediliyor.