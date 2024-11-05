Kirada Yeni Dönem: e-Devlet Uygulaması Başladı!

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre, bu hizmetin ilk aşaması geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başladı.

KİRA SÖZLEŞMESİNE KİMLER FAYDALANACAK?

Yapılan düzenlemeden ilk etapta, 18 yaş ve üzerindeki e-Devlet kullanıcıları yararlanabiliyor. Uygulamanın ilk aşamasında, taşınmaz sahibi gerçek kişilerin e-Devlet Kapısı üzerinden “Kira Sözleşmesi İşlemleri” kısmından hazırladığı sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanıyor. Ayrıca, 10 hissedara kadar sahipliği bulunan taşınmazlar da bu hizmetle kiraya verilebiliyor. Oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” sağlanarak, e-Devlet üzerinden belge doğrulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Söz konusu hizmetin ikinci aşaması yılsonunda kullanıma açılacak. Düzenlemenin ilerleyen kısmında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma rolüyle sürece dahil olacaklar. E-Devlet sistemi üzerinden kira sözleşmelerinin düzenlenmesine yönelik çalışma, vatandaşların bu konudaki uyuşmazlık talepleri ile başlatıldı. Bu hizmet ile tüketicilerin, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtulması planlanıyor. Ayrıca, sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulabilmesi için veri sağlanması hedefleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN MÜJDE

Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimlere fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca, Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!” ifadelerine yer verdi.