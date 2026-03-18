Kırıkkale’de Bayram Trafiği Yoğunluğu Artış Gösterdi

Ulaşım açısından 43 ilin geçiş güzergahında olan “kilit kavşak” Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı öncesinde araç trafiği belirgin bir şekilde artış gösterdi. Yola çıkan vatandaşların memleketlerine ve tatil yerlerine gitme isteği, şehir genelindeki ana arterlerde yoğun bir araç trafiği oluşturdu.

TRAFİK AKICI OLARAK DEVAM EDİYOR

Özellikle Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi geçişinde, trafik zaman zaman yoğunlaşırken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda akışın daha stabil olduğu gözlemlendi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kara yollarında yaşanan trafik hareketliliği havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda denetim ve yönlendirme faaliyetlerine devam etti. Ekipler, trafik akışının aksamaması için meydana gelen maddi hasarlı kazalara hızlı bir şekilde müdahale etti. Bayram arifesinde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.