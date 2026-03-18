Kırıkkale’de Bayram Trafigi Zirveye Ulaştı

Ulaşımda 43 ilin geçiş yolunda yer alan “kilit kavşak” Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı öncesi araç trafiği artış gösterdi. Memleketlerine dönmek veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte kentin ana arterlerinde araç yoğunluğu dikkat çekti.

TRAFİK GÖRÜNTÜLERİ AKICI

Özellikle Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi bölgesinde zaman zaman yoğun trafik oluşurken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin akıcı bir şekilde seyrettiği gözlemlendi.

DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kara yollarındaki trafik hareketliliği havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün trafik ekipleri, yoğun olan güzergahlarda denetim ve yönlendirme faaliyetleri sürdürüyor. Trafiğin sorunsuz devam etmesi adına ekipler, meydana gelen maddi hasarlı kazalara da hızlıca müdahalede bulunuyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun artması öngörülüyor.