Kırıkkale’de Çöp Kamyonu Faciası Yaşandı

KAZA ANI VE YARALILAR

Kırıkkale’de D.A. yönetimindeki çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada bir aydınlatma direğine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla savrulan temizlik personeli R.A., hafif yaralandı.

M.C.’NİN AĞIR YARALANMASI

Kamyonun arkasında bulunan başka bir temizlik görevlisi M.C.’nin sağ kolu, kamyon ile beton direk arasında sıkıştı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve sağlık ile polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILMA VE GÖZALTI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.C.’nin sağ kolunun koptuğu bildirildi. Ayrıca, D.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya dair inceleme işlemleri başlatıldı.