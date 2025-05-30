Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu yapıldı

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen bir şahıs için operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda, örgütle bağlantısı bulunduğu anlaşılan yabancı uyruklu K.J.K.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, şüpheli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.