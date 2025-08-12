Kırıkkale’de E-İmza ile İlaç Yazıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın desteğiyle uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyon düzenliyor. Bu operasyon, ildeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

REÇETE İLE DÜZENLENEN SUÇ

Yapılan araştırmada, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli olan M.T.C.’nin, aynı hastanede çalışan dört doktorun sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına toplam bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi düzenlediği tespit ediliyor. Bu durum, sistemin kötüye kullanımı ve sağlıkta sahtecilik açısından ciddi boyutlar taşıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli M.T.C.’nin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriliyor. M.T.C. gözaltına alınıyor ve hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor. Bu durum, Kırıkkale’de narkotik suçlarla mücadelede kararlılığın bir göstergesi oluyor.