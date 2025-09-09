Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ’lı Yakalandı

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza atıyor. Ekipler, daha önce DEAŞ terör örgütünde yer aldığı belirlenen ve hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu bir şahsın Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini saptıyor.

PLANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma süreci eşliğinde, 05-08 Eylül tarihleri arasında şüphelinin yaşadığı adrese yönelik planlı bir operasyon gerçekleştiriliyor.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs etkili bir şekilde yakalanarak gözaltına alınıyor. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve dokümanın ele geçirilmesi sağlanıyor.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü mensubu, çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanıyor.