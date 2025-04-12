Kırmızı Bültenle Aranan Suçlu, İstanbul’da Yakalandı

İTALYA’DAN ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI YAKALANDI

İtalya tarafından “İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul’da ele geçirildi. Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yapan Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda suç örgütü lideri Assad Ali Gomaa Khodır’ın Fatih’te yakalandığını bildirdi.

Khodır’ın yakalanmasına yönelik olarak Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: “İtalya adli makamlarınca; ‘İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı ‘Assad Ali Gomaa Khodır’ İstanbul’da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu; İtalya’ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır’ın yeri tespit edilerek, İstanbul Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı.”

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü bu yoğun operasyonlar, suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin ciddiyetini ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu tür çalışmalarla, hem Türkiye’nin hem de uluslararası toplumun güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Çeşitli birimlerin iş birliği sayesinde, suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi için çalışan ekiplerin karşılaştığı zorluklar ve gösterdikleri başarılar, güvenlik güçlerinin kararlılığını gözler önüne seriyor.