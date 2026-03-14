Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular Türkiye’ye İade Edildi

Toplamda 45 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Geçtiğimiz günlerde, kırmızı bültenle aranan 18 kişi ve ulusal seviyede aranan 27 kişi olmak üzere toplamda 45 kişinin Türkiye’ye getirildiği bildirildi. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların ülkeye iadesi sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar, bu iadenin gerçekleşmesindeki önemli unsurlardan biriydi.

İşbirliği verimli sonuçlar doğurdu

Yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği sağlanarak Gürcistan’dan toplamda 35, Almanya’dan ise 5 kişi yakalandı. Ayrıca, Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ’da da birer suçlu Türkiye’ye teslim edildi. Bu operasyonlar neticesinde, kırmızı bültenle aranan 18 kişi ve ulusal seviyede aranan 27 kişinin yurda geri dönmesi sağlandı.

Falyalı’nın koruması ve Redkitler üyesi iade edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamını yitiren suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın koruması Hakan Atıcı’nın Arjantin’den teslim alınarak Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Ayrıca, Redkitler isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan’ın da Gürcistan’dan getirilmesi dikkat çekti. Yakalanan bu kişilerin, çeşitli suçlardan arandıkları kaydedildi. İlgili suçlar arasında “nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı” gibi çeşitli ağır suçlar bulunmaktadır.