Kırmızı Et Sektöründe Kayıt Dışı İncelemesi

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞILIK TAKİPTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kırmızı et sektöründe yer alan kayıt dışılığı yakın bir takip altına aldı. Bu kapsamda, sektörün önde gelen dört büyük üreticisi üzerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi ve 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından kırmızı et sektörüne yöneldi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kırmızı et sektörüne yönelik yapılan risk analizleri ve saha çalışmaları kapsamı genişletildi. İlk adımda, sektördeki büyük mükelleflere ait büyükbaş hayvan üretim yerlerinde fiili sayımlar yapıldı. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde denetimler gerçekleştirildi ve sayım faaliyetleri diğer illere de yayılacak. Vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı veteriner hekimlerin de yer aldığı fiili sayımlar, denetim sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Saha denetimleri sırasında, işletmelerdeki canlı hayvan varlığı ve küpe kontrolü de yapıldı. Bu süreçte riskli görülen mükellefler, vergi incelemesi kapsamına alındı. Kayıt dışı bırakılan kazançların 3 milyar lirayı bulduğu tespit edilmiş olup, bu durumla ilgili cezalı vergi tarhiyatları uygulandı. Bakanlık ekipleri, önümüzdeki haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletmeyi planlıyor.

ADİL REKABET İÇİN MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin bir değerlendirme yaparak, vergi adaleti sağlamak ve adil rekabet ortamını korumanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, “İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız” dedi. Ayrıca, bu denetimlerin kayıt dışı faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik olduğunu ve vergisel yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinin amaçlandığını vurguladı.