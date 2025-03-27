Kırmızı Et Sektörüne Ağır Ceza: Rekabet Uyarısı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNE YÖNELİK İNCELEMELER

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde, bu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını müşterek olarak belirlediğine, anlaşarak fiyatları artırdığına veya arzı kısıtladığına dair çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarının altını çizen Küle, “Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var.” şeklinde konuştu.

İHLALLERE YAPTIRIM UYGULANACAK

Sektördeki ihlalleri sürdüren teşebbüslere uyarıda bulunan Küle, “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023’te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım.” dedi. Amaçlarının, vatandaşların daha makul fiyatlarla, daha kaliteli ürünlere ulaşımını sağlamanın temeli olduğunu belirten Küle, kırmızı et alanının kendileri için pek çok açıdan kritik bir sektör olduğunu ifade etti.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN KIRMIZI ETİN ÖNEMİ

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez bir protein kaynağı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kırmızı etin hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende gibi sektörlerle etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Küle, bu nedenle çok sayıda sektör bakımından kilit rol oynadığını belirtti. Rekabet sorunlarının diğer pazarları da etkileyebileceğinin altını çizen Küle, kırmızı et sektöründeki rekabetin sağlanmasının önemine değinerek, “Bu pazarda faaliyet gösteren tüm teşebbüslerin fiyatlarını birbirinden bağımsız, rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesini elzem görüyoruz. Vatandaşın refahına etki eden her türlü rekabetçi endişe karşısında duruş taahhüdümüzün bir parçası olarak, teşebbüsleri bu sektörü rekabet sorunlarından temizlemeleri konusunda uyarıyorum. Tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek.” ifadelerinde bulundu.