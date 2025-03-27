Kırmızı Et Sektörüne İnceleme Başlatıldı

RAMAZAN’DA ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Ramazan ayında vatandaşların uygun fiyatla et tüketebilmesi amacıyla bir dizi anlaşmalar yapıldı ve marketlerdeki fiyatlar sabitlendi. Ancak bazı işletmelerin bu kararın dışına çıktığı yönünde gelen haberler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründe eş zamanlı birçok inceleme gerçekleştirdiklerini ve bu konuda önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı.

CİROLARININ YÜZDE 10’U TUTARINDA PARA CEZASI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz.” dedi. Küle, son zamanlarda sektör ile ilgili çok sayıda şikayet alındığını belirterek, fiyatların birlikte tespit edilmesi ve arz kısıtlamaları gibi ihlaller üzerinde durduklarını ifade etti.

BÜYÜK CEZALAR VERİLDİ

Küle, kendilerine ulaşan ihbarlara ilişkin incelemelerin sürdüğünü hatırlatarak, “2023’te sektörün önde gelen firmalarından birine önemli bir para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım.” dedi. İhlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunan Küle, “Bu sektördeki rekabeti tesis etmek bizim için çok önemli.” şeklinde konuştu.

REKABETİN ÖNEMİ VURGULANDI

Küle, vatandaşların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için kırmızı etin önemli bir protein kaynağı olduğunu vurgularken, bu sektörün hayvancılık, yem, süt ürünleri gibi diğer sektörlerle de etkileşim içinde olduğunu ifade etti. Rekabet sorunlarının her bir pazarı etkileyebileceğine dikkat çeken Küle, “Bu pazarların birindeki rekabet sorunu diğerlerini de etkiliyor.” dedi. Küle, tüm teşebbüslere bu sektörde rekabet sorunlarından arınmaları konusunda uyarılarda bulundu ve tespit edilen ihlaller karşısında herhangi bir yaptırımdan kaçınılmaması gerektiğini belirtti.