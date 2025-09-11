Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Kamyon Çarptı

KAZA BAKIRKÖY MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Bakırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan E. yönetimindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, durakta bekleyen Mehmet Ata’nın kullandığı 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Mehmet Ata ve arkasındak, oğlu Eymen Ata (15) savruldu.

SALGIN EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ata ve oğlu Eymen Ata, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlike altında olan Eymen Ata ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve kamyon sürücüsü Turhan E. gözaltına alındı.