Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Kamyon Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Bakırköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Turhan E. yönetimindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata’nın kontrolündeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü Mehmet Ata ile arkasındaki oğlu Eymen Ata (15) savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Mehmet Ata ve oğlu Eymen Ata, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi süren Eymen Ata ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA BAŞLATMA

Kamyon sürücüsü Turhan E., kaza ile ilgili gözaltına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.