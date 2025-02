Kırsalda Bereket Projesiyle Et Üretimi Artacak

KIRMIZI ET PİYASASINDA ÖNEMLİ ADIM

Türkiye, kırmızı et piyasasında yaşanan arz sorununu çözmek ve ithalatı engellemek amacıyla önemli bir girişimde bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından işletmelerde bulunan gebe büyükbaş hayvanlar, uygun koşullarla ve özel desteklerle yetiştiricilere ulaştırılacak. Projenin ana hedefi, etçi anaç hayvan varlığını artırarak yerli kırmızı et üretimini ciddi şekilde yükseltmek oluyor. Bu proje aracılığıyla Ziraat Bankası, üreticilere iki yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi imkanı sağlıyor. Bu avantajlı kredi koşulları, özellikle küçük işletmeler ile yeni başlayacak yetiştiricilerin finansman yükünü hafifletiyor. Bunun yanı sıra, hayvan satın alan üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği sunuluyor. Ayrıca, bakanlık satın alınan hayvanları bir yıl boyunca sigortalayarak, sigorta bedelini karşılayarak üreticilerin riskini minimize ediyor.

ANGUS YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ADANA ÖRNEĞİ

Etçi anaç büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, özel sektör ve çiftçiler arasında hızla yaygınlaşırken, Adana’da faaliyet gösteren bir işletme dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Bu çiftlikte, angus cinsi buzağılar satışa sunuluyor ve mezat yoluyla gebe angus satışı gerçekleştiriliyor. İşletme, anaç hayvan varlığındaki artışla kaliteli besilik dana ihtiyacının yerli üretimle karşılanabileceğini kanıtlıyor. Dost Ziraat İşletmeleri Direktörü Ali Oğuz, Bakanlık tarafından başlatılan bu politikaların yerli üretime ve gıda güvenliğine önemli katkılar sunacağını belirtiyor. Oğuz, etçi anaç hayvan yetiştiriciliği ile Türkiye’nin et arzının artırılmasının hedeflendiğini ifade ederken, bu projeye katılan yetiştiricileri yerli üretim seferberliğinin öncüleri olarak tanımlıyor. Oğuz ayrıca, angus ırkı anaç hayvanların büyük talep gördüğünü ve bu ırkın Türkiye’de uygun maliyetlerle yetiştirilebileceğini dile getiriyor.

GENÇ VE KADIN YETİŞTİRİCİLERE ÖNCELİK

Bakanlığın proje kapsamında genç ve kadın yetiştiricilere öncelik vermesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, aile tipi işletmelerin üretim işletmelerine dönüşümüne önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Besilik dana üretiminin artmasının genç ve kadın yetiştiricilerden başlamalı olduğunu belirten Oğuz, Dost Ziraat İşletmeleri olarak mezatlarda yetiştiricilere özel destekler verdiklerini ve anaç hayvanları cazip hale getirecek alternatifler sunduklarını vurguluyor. Bu bağlamda, Türkiye’de 600 bin civarında etçi damızlık üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ve bunun kısa vadede et açığı ve besilik dana problemini çözeceğini öngörüyor. Verimsiz sütçülük yerine kaliteli et ırkı hayvan yetiştirmenin daha kazançlı olduğunu ifade eden Oğuz, meralardan faydalanan illerdeki üreticiler için et ırkı anaç yetiştiriciliğinin büyük fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekliyor.

Oğuz, Anadolu’da yerli hayvanlarla et ırkı melezleme yaparak üretim seferberliğine öncülük eden işletmelere dikkat çekiyor ve Uşak’taki Rahmi Konkur işletmesini örnek göstererek Bakanlığın bu başarılı örnekleri inceleyip üretim seferberliğini tüm yurda yayacağını ifade ediyor. Oğuz, et ırkı anaç büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin tek kaybedeninin ithalat lobileri olacağını, üreticilerin kazanacağını ve gıda güvenliğine katkı sağlanacağını sözlerine ekliyor.