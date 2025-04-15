Kırtasiye Ürünü Satışı Yasaklandı!

DENETİMLER ARTIRILDI

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırarak bir kırtasiye ürününü daha piyasadan toplatma kararı aldı. Gerçekleşen denetimler sonucunda, Çin kökenli “Mao Mao Yu” markasına ait “Popsicle Highlighter” adındaki dondurma şeklindeki altılı fosforlu kalemin sağlık açısından risk taşıdığı anlaşıldı. Ürünün kimyasal içeriği ve fiziksel yapısı incelendiğinde, çocuklarda yaralanmaya neden olabilecek özellikleri olduğu tespit edildi. Bu nedenle Bakanlık, hem ürünün satışını yasakladı hem de toplatılmasına yönelik karar aldı.

KAMUOYUNA DUYURULDU

Söz konusu kalem, Ticaret Bakanlığı’nın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, tüketici sağlığını koruma konusundaki çabalarını devam ettiriyor. Ayrıca, vatandaşlara çağrıda bulunarak güvensiz ürünlerle ilgili en güncel bilgilere “GÜBİS” sistemi üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.

GÜVENLİK STANDARTLARI VURGULANDI

Bakanlık yetkilileri, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik standartlarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda benzer denetimlerin artarak devam edeceği sinyalini verdiler. Bu sayede, çocukların sağlığını koruma adına daha etkin önlemler alınması hedefleniyor.