Kırtasiyeler Denetlendi, Denetim Devam Ediyor

BAKANLIK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Türkiye genelinde kırtasiye ve okul ürünlerini denetliyor. Bakanlık, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için kırtasiye ürünleri üzerindeki denetim faaliyetlerini artırdı. Bugün, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan denetimlerin bilgileri paylaşıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİMLER

Bakanlık ekipleri, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler yürüttü. Bu kapsamda, Ankara’da da denetim gerçekleştiren ekipler, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolleri yaptı. Öğrencilerin sık kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketleri incelendi.

FİYAT ETİKETLERİ KONTROL EDİLDİ

Ekipler, etiket ve kasa fiyatları arasındaki farklılıkları da kontrol etti. Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihleri gibi unsurları denetlediklerini belirtti. Ürünlerin Türkiye’de üretilmesi halinde yerli üretim logosunun varlığını kontrol ettiklerini ifade eden ekipler, kriterleri karşılamayan ürünlerde tutanak tutarak Bakanlık tarafından her bir ürün için ceza uygulandığını aktardı.

İSTANBUL’DAKİ DENETİMLER SIKLAŞIYOR

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Eş zamanlı denetimler içinde İstanbul’da kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolleri yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetim sırasında ürün güvenliği denetim ekiplerinin imalatçılardan, ithalatçılardan ve toptan satış yapan firmalardan numuneler aldığını belirtti.

NUMUNE TESTLERİ YAPILIYOR

Menteşe, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilerek test edildiğini ve “çıkacak sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yoğun idari yaptırım cezaları uygulanabileceğini” söyledi. Alışveriş yaparken vatandaşların özellikle çanta ve önlük gibi tekstil ürünlerinin etiketlerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Menteşe, bu ürünlerde tanıtıcı bilgilerin ve uyarıcı işaretlerin bulunması gerektiğini vurguladı.

Menteşe, fiyat etiketi yönetmeliği ve fahiş fiyatları önlemek amacıyla yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaştı. Geçtiğimiz hafta içinde 165 iş yerinde 17 bin 461 ürün incelediklerini ve fiyat etiketi açısından 623 ürünün yönetmeliğe aykırı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda 1 milyon 972 bin 418 lira idari para cezası uygulandığı peşine, 46 işletmenin de fiyatları makul olmadığı için tutanak tutulduğunu aktardı.

İZMİR’DE KONTROLLER ARTIK DEVAM EDİYOR

İzmir’de Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri yaptı. Konak ilçesinde, yoğun alışverişin yapıldığı kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirildi ve etiket ile kasa fiyatları kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceğini bildiren ekipler, fiyat etiketi mevzuatına aykırı bulunan ürünler için 3 bin 169 lira, haksız fiyat artışı bulunan ürünler için ise 1 milyon 439 bin 300 lira idari para cezası uygulanacağı bilgisi verildi.

REKLAM KURULU İNCELEME YAPACAK

Ürünlerde yanıltıcı veya tüketicileri yanıltan reklamlarla haksız ticari uygulamalar tespit edildiği takdirde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılacağı bildirildi.