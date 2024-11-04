More
Gündem

Kış Uykusu Zamanı Arıların Başladı

kis-uykusu-zamani-arilarin-basladi

KIS DIŞINDA ARILARIN KORUNMASI

Soğuk havaların kendini yoğun bir şekilde hissettirdiği Bayburt’ta, bal arıları kış uykusuna hazırlanıyor. İlkbaharda yaylalara çıkarılan arı kovanları, havanın soğumasıyla birlikte köylere geri taşınıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle beraber, arıcılar kovanları daralttıktan sonra çuval ve bez gibi koruyucu malzemelerle kaplayarak arıları dondurucu soğuktan koruyor.

ARILARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILAN YÖNTEMLER

Bu koruma yöntemi sayesinde arıcılar, arıların ölümünü engelleyerek bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor. Arıların kış uykusu sürecinde bu tür önlemler, bal üretiminin devamlılığı açısından gereken bir konu oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Karsu Bebeklerinin Cinsiyetini Duyurdu

Karsu ve Mike Schrama, İstanbul'da koşu etkinliğine katıldı. Çift, pankartlarında bebeklerinin cinsiyetini açıkladı ve bu durum ilgi çekti.
Gündem

“Zeydan: Halk İradesine İpotek Koyulamaz”

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, kayyım atamalarını eleştirerek, bu yöntemlerin etkisiz kaldığını ve halkın iradesinin yok sayılamayacağını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.