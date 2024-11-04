Kış Uykusu Zamanı Arıların Başladı

KIS DIŞINDA ARILARIN KORUNMASI

Soğuk havaların kendini yoğun bir şekilde hissettirdiği Bayburt’ta, bal arıları kış uykusuna hazırlanıyor. İlkbaharda yaylalara çıkarılan arı kovanları, havanın soğumasıyla birlikte köylere geri taşınıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle beraber, arıcılar kovanları daralttıktan sonra çuval ve bez gibi koruyucu malzemelerle kaplayarak arıları dondurucu soğuktan koruyor.

ARILARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILAN YÖNTEMLER

Bu koruma yöntemi sayesinde arıcılar, arıların ölümünü engelleyerek bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor. Arıların kış uykusu sürecinde bu tür önlemler, bal üretiminin devamlılığı açısından gereken bir konu oluşturuyor.