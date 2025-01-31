Kışın Çörekotu Yağına Talep Artışı

KIŞ MEVSİMİNDE ARTIŞ GÖSTEREN ÇÖREKOTU YAĞI TALEBİ

Eskişehir’de çörekotu yağı üreten Selim Yalçıner, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların gripten korunmak amacıyla çörekotu yağına yöneldiğini ifade ediyor. Çörekotu yağı, kış aylarının gelişiyle birlikte daha da popüler hale geldi. Sert ve keskin bir aromaya sahip olan bu yağ, şifalı özellikleri ile insanları kendine çekiyor ve vatandaşların sıkça kullandığı baharatlar arasında yer alıyor.

YALÇINER’İN AÇIKLAMALARI VE TALEP ARTIŞI

Gripten korunmak isteyen bireyler, bağışıklığını güçlendirmek için çörekotu yağı satın almayı tercih ediyor. Selim Yalçıner, bu konuda yaptığı açıklamada, “Vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Satışlarım güzel gidiyor. Özellikle kışın bağışıklık güçlendirici doğal şifa yöntemleri arıyorlar ve bu yağa başvuruyorlar. Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor” şeklinde belirtiyor. Ayrıca, dükkânda çörekotunun, müşterilerin gözleri önünde işlendiğini ve bu durumun ilgi çektiğini aktarıyor.

FİYAT ARALIKLARI VE MÜŞTERİ İLGİSİ

Müşteri yoğunluğunun her zaman sürdüğünü belirten Yalçıner, “Fiyatlar ise 150 ila 280 lira arasında değişiyor” diyerek, değişen fiyat aralıklarını da ifade ediyor. Çörekotu yağına olan ilginin, kış mevsiminde artış göstermesi, doğal ürünlere yönelik eğilimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.