Kişiye Özel Kanser Aşısında Umut Veren Gelişme

DOKUZ HASTADA BAŞARI

Yale Üniversitesi tarafından üretilen kişiye özel kanser aşısı, dokuz böbrek kanseri hastasında tümörleri tamamen yok etmeyi başarıyor. Üç yıl boyunca takip edilen hastalarda, hastalığın tekrar etmediği gözlemleniyor.

AŞI KİŞİYE ÖZGÜ TASARLANIYOR

DailyMail’in haberine göre 2019-2021 yılları arasında hastalara uygulanan deneysel aşı, cerrahi müdahaleden sonra vücutta kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden etkili bir şekilde yok ediyor. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nün geliştirdiği bu yenilikçi aşı, her hastanın biyolojik yapısına özel olarak tasarlandı. Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, bağışıklık sistemini yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok edecek şekilde programlamayı hedeflediklerini belirterek, “Bu aşı her hasta için kişiye özel hazırlandı” diyor. Berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri. Bu tür kanser teşhis edilen hastaların yüzde 85-90’ı yaşamını yitiriyor. Ancak bu yeni aşı, hastalığın geri dönmesini önleme konusunda umut vadediyor.

DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Deney kapsamında 9 hasta, toplamda 7 doz aşı aldı. Hastaların bağışıklık sistemi, kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65’ine kadar tanımlayıp tepki verdi. Aşı, hastalığın tekrarını tamamen engelliyor. Ciddi bir yan etki gözlemlenmezken, yalnızca hafif grip benzeri semptomlar rapor edildi.

GENİŞ ÇAPLI TESTLER BEKLENİYOR

Aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan “neoantijen” adı verilen protein parçacıkları kullanılarak geliştiriliyor. Her hastanın tümörleri genetik olarak analiz edilerek, kansere özgü proteinler tespit ediliyor. Ardından, bağışıklık sistemini bu proteinleri hedef alacak biçimde yönlendiren özel peptitler sentezleniyor. Dr. Braun, “T hücrelerinin güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık tepkisi vermesi, kanserle savaşta bağışıklık yanıtını kalıcı hale getirebileceğimizi gösteriyor. Bu son derece cesaret verici bir gelişme” diyor. Çalışmanın bulguları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı. Ancak aşının kesin etkinliğinin belirlenmesi için daha geniş çaplı testlerin yapılması gerekiyor.