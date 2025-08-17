Kitap 82 Yıl Sonra Geri Verildi

KİTAP İADESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD’nin Oregon eyaletinde bir birey, Frances Bruce Strain imzalı “Your Child, His Family, and Friends” adlı kitabı 82 yıl sonra geri iade etti. Kitapla birlikte gönderilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi dikkat çekti. Mektubu kaleme alan kişi, kitabın aslen büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını, o sıralar Meksiko City’ye taşınırken getirdiğini belirtti. Kitap, yıllar sonra babasından kalan eşyalar arasında keşfedildi.

GEÇİKME CEZALARI VE BORÇ MIKTARI

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza miktarı 3 sent olarak belirlenmişti. Bu hesaplamalar doğrultusunda, 82 yılın sonunda yaklaşık 900 dolara, enflasyona bağlı olarak ise 16 bin dolardan fazla bir borç hesaplanıyordu.

KÜTÜPHANEDE SERGİLENECEK

Yetkililer, kitabın iyi durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini duyurdu. Kitap, sergilemenin ardından satışa çıkartılarak kütüphaneye fayda sağlaması hedefleniyor. 82 yıl gibi uzun bir zaman dilimi olsa da, bu durum bir rekor değil. Guinness kayıtlarına göre, daha önce en geç iade edilen kitap 1668 yılında Cambridge Üniversitesi’nden ödünç alınmış ve 288 yıl sonra geri verilmişti.