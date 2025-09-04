Kıvanç Tatlıtuğ’dan açıklama geldi

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMASI

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak görev yapan Mehmet Tan, çekimlerden birine ait kamera arkası görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştı. Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını duyurdu.

ŞİRKETLE İLETİŞİMİ KESMİŞLER

Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” şeklinde ifadeler kullandı. Yaşanan gelişme, kamuoyunun dikkatini çekti ve gözler Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi. Ünlü oyuncu, sessizliğini bozarak Instagram hesabında konuya dair ayrıntılı bir açıklama yaptı.

TATLI TUĞ’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Tatlıtuğ, Instagram’da şu sözleri paylaştı: “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.”