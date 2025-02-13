Kıyıda Bulunan Kuros Heykeli Parçası Koruma Altında

TOPRAK AŞINMASIYLA ORTAYA ÇIKAN HEYKEL PARÇASI

Toprağın aşınmasıyla meydana gelen bir Kuros heykeline ait parça, Berkant Akbacak adında bir duyarlı vatandaş tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Bölgeye ulaşan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, incelemelerde bulundu ve önemli bilgileri ortaya çıkardı.

ANTİK DÖNEM ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ

Yapılan incelemede, antik dönemden kalma arkeolojik bulguların kıyısal alanda ve su altında herhangi bir kazı çalışması yapılmadan görülebileceği Yılancı Burnu’nda, yarımadanın batısındaki sahilde akıntının toprakla birlikte dalgalar tarafından aşındırılması sonucu bir Kuros heykeline ait parçanın gün yüzüne çıktığı tespit edildi. Parçanın orijinal yerinde olmadığı ve Bizans Dönemi’nde üzerinin kazınarak devşirme malzeme olarak kullanıldığı anlaşıldı.

KORUMA ALTINA ALINAN HEYKEL PARÇASI

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla, Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca yerinden alınan parça, Aydın Arkeoloji Müzesi’ne götürülerek koruma altına alındı. Bu durum, bölgedeki kültürel mirasın korunması noktasında atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.