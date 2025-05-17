Kız Kardeşini Ve Eniştesini Vurdu

ARAZİ PAYLAŞIMI NEDENİYLE TARTIŞMA

Bartın’da bir süredir arazi paylaşımı üzerine yaşanan husumet, Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah Demirci arasında bir tartışmaya dönüştü. Tartışma, arazinin yanındaki yol üzerinde başladı ve kısa sürede kavgaya evrildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Kavga esnasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeğiyle akrabası Abdullah Demirci ile onun kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci’ye ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

YARALILARDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, olay yerinde yaptığı kontrolde Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çiftin ağır yaralı olan oğulları Erhan Demirci ise Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Abdullah ve Havva Demirci çiftine ait cenazeler, inceleme sonrası hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürerek Mehmet Demirci’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma süreci devam ediyor.