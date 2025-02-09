Kız Kardeşler İlk Duruşmada Tahliye Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 20 Eylül 2024 tarihinde Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde gerçekleşti. Nail Yener, hayvanlarını otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener’den içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Yener’i tokatladı ve ardından sopayla vurdu. Bu esnada Melek G. cep telefonuyla olayı kaydediyordu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Kaydedilen görüntülerde, başından yaralanan Nail Yener’in “Allah’ını seversen vurma” sözleri dikkat çekti. Seçil G. sopayla vurmaya devam ederken, ablasına “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” ifadeleriyle Yener’e saldırmayı sürdürdü. Melek G. ise “Bacaklarına vur, bacaklarına vur” diyerek şiddeti kışkırttı. Görüntülerde, Seçil G.’nin sık sık türkü söyleyip oynayarak Nail Yener’e vurmakta olduğu da görüldü.

Nail Yener’in şikayetçi olması sonrasında, Melek G. ile Seçil G. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma tamamlanarak, iki kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama’ ve ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret’ gibi suçlamalarda bulunuldu. Melek G. için 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. için ise 7 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMADA YER ALAN HUSUSLAR

Davanın ilk duruşmasında, Nail Yener ile birlikte taraf avukatları hazır bulundu. Melek G. ve Seçil G. ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi.