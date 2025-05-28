Kız Öğrencilere Hedef Alan Kamera Skandalı!

GİZLİ KAMERALARLA KAYIT YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat F., kiraladığı apart dairesinde gizli kameralarla hem canlı yayın yaptığını hem de kayıt aldığını itiraf etti. Murat F.’nin, kiralık ilanlarında kendisini “öğrenci dostu” olarak tanıtması ve özellikle kız öğrencileri hedef alması dikkat çekici bir durum oldu.

APART DAİRESİNDE ÖZEL BELİRTME YAPTI

Murat F.’ye ait apart dairesinin camında “kız öğrenciye” şeklinde bir kiralık ilan yer alması, durumu daha da dikkat çekici hale getirdi. Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bodrum kattaki dairesini üç odaya bölerek günlük kiraya veren Murat F., kiracıları arasında özellikle kız öğrencileri tercih etti. Kiralayan genç bir kadın, yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması gördü ve durumdan şüphelendi.

POLİS ÖNCE ŞİKAYET SONRA GÖZALTINA ALINDI

M.A. isimli kiracı, üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı bir casus kamera düzeneği buldu ve durumu polise bildirdi. Olayla ilgili olarak polis, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görebilen gizli kamera düzeneğinin yerleştirildiğini tespit etti. Detaylı incelemeye alınan kameraların hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler bulundu. Murat F., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

UTANDIĞINI BELİRTTİ

Murat F., emniyetteki ifadesinde gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini söylese de yaşanan olaydan dolayı utandığını ifade etti. Bu durum, kiralık daireler ile ilgili güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.