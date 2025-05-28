Kız Öğrencileri Hedef Almış! Casus Kamera Skandalı

DURUMUN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan 48 yaşındaki Murat F., kiraladığı dairesinde hem canlı izleme hem de kayıt yapabilen kameralar kullanıldığını kabul etti. Murat F.’nin kiralık ilanlarında kendisini “öğrenci dostu” olarak tanıtması ve özellikle kız öğrencileri hedef alması dikkat çekti.

KÜÇÜK CAMERA İLE YAKALANDI

Murat F.’ye ait apart dairesinde bulunan ilanlarda “kız öğrenciye” ifadesinin yer alması dikkat çekici bir detay oldu. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Murat F., bodrum kattaki dairesini üç ayrı odaya bölerek günlük kiralamaya sundu. Dairenin kiracılarından M.A., yatağında uzanırken duvardaki üçlü prizde ufak bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., prizde bir düzenek olduğunu keşfetti. Yaptığı incelemeyle içerisinde hafıza kartı bulunan casus kameranın yer aldığını fark etti ve durumu derhal polise bildirdi.

KAMERAYI KULLANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Olayla ilgili incelemeye başlayan polis ekipleri, apartın üç dairesine yerleştirilmiş gizli kameraları ortaya çıkardı ve ele geçirilen hafıza kartlarında birçok kişiye ait mahrem görüntülere ulaşıldı. Murat F., gizlice müşteri görüntülerini kaydetmesi nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı. Murat F.’nin emniyetteki ifadesinde, bu kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini ve yaşanan durum nedeniyle utandığını belirttiği duyuruldu.