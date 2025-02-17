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Kızıl Goncalar Dizisinde Şok Ayrılık Sahnesi!

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YENİ BÖLÜM ŞOK ETMİŞTİR

Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı ve Ömür Atay’ın yönettiği fenomen dizi Kızıl Goncalar’ın yeni bölümü izleyicileri şaşkına uğratmayı başarıyor. Kızıl Goncalar dizisi, yeni bölümüyle NOW ekranlarında seyircileri ekrana kilitlerken, diziden olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

DİZİDE AYRILIK YAŞANIYOR

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimleri bir araya getiren Kızıl Goncalar dizisinde bir ayrılık yaşanıyor. Ancak bu ayrılık, dizideki son gelişme olmayacak. İlk bölümden bu yana Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kızıl Goncalar dizisindeki son ayrılık haberini sizler için araştırdık.

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