Kızılay’dan Madencilere Yer Altında İftar İkramı

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Türk Kızılay’ı, TTK bünyesinde çalışan maden işçileri için Eğitim Ocağı’nda iftar yemeği organize etti. Bu önemli etkinliğe, madencilerin yanı sıra Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Şube Başkanı Kürşat Yağız ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile diğer sendika yöneticileri ve Kızılay üyeleri katıldı. Eğitim Ocağı içerisinde hazırlanan masada, madenciler yemek servisi yaparken, Kızılay üyeleri de yemekleri doldurdu. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte, dua eden madenciler ve katılımcılar oruçlarını açtı.

ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 kişi için dua ederek anma gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, “263 maden işçisi kardeşimiz bugün 1992 yılında şehit olmuştu, grizu patlamasında. Onları andık. Onlar için Kuran okuduk. Rahmet diledik. Bugün çalışan kardeşlerimiz için de sıhhat ve sağlıklar diledik. Bugün kardeşlerimizle iftar ettik, onları anlamaya çalıştık. Yerin altında ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar, onları anlamaya çalıştık. En önemlisi de onların emeklerinin karşılığını, ülkemize ve milletimize verdiğinin ne kadar değerli olduğunu fark ettik. Madencilerimize uzun ömürler diliyoruz” diye konuştu.

YER ALTININ ANLAMINI VURGULADI

Yer altına girmenin insanı Allah’a yaklaştırdığını dile getiren Can, “Yer altında olmak gerçekten insanı bir anda çok derin ufuklara götürüyor” şeklinde belirtti. Bu olay, madencilik mesleğinin zorluklarını ve bu zorlu koşullarda çalışan kişilerin yaşadıklarını anlayabilmemiz açısından önemli bir vesile oldu.