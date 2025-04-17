Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Şaşkınlık Yarattı!

TAŞÇIOĞLU’NUN VEDA HABERİ

Üç sezondur “Pembe” karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisine veda ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Oyuncunun açıklamaları, dizi hayranlarını büyük bir sürprize uğrattı. Taşçıoğlu, “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum…” diyerek duygularını ifade etti.

AYRILIK İDDİALARI VE SÜPRİZ GELİŞME

Diziden ayrılma haberi, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialarla öğrenildi. Taşçıoğlu’nun ayrılacağı daha önce planlanmamıştı. Oyuncunun ani veda kararı sonrası, başka bir projeye geçeceği ya da sette kavga ettiği yönündeki spekülasyonların asılsız olduğu belirtildi.

INSTAGRAM’DA TAKİPTEN ÇIKARMA KRİZİ

Gelişmelerin ardından Sibel Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında “kriz” olarak algılandı. Olayı basından öğrenen Zeynep Gür, bu duruma kayıtsız kalmadı.

GÜR’DEN ÇOCUKÇA BULDUKLARINA YORUM

Senarist Zeynep Gür, bu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Ben kendisini hâlâ takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Bu bir hikaye meselesiydi. Dizi mantığında hikaye esastır.” ifadelerini kullanarak durumu değerlendirdi. Açıklamasında, oyuncunun profesyonelliğine de vurgu yaptı.

OLASILIĞI ANLAŞMAZLIKLAR VE FİKİR AYRILIKLARI

Taşçıoğlu’nun ani ayrılığı ve takipten çıkarma hamlesi, senaryo ekibiyle yaşanan olası anlaşmazlıkları yeniden gündeme getirdi. Sektör kulislerinde, bu durumun dizi ekibi içerisinde ciddi fikir ayrılıklarına işaret ettiği konuşuluyor.