Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılınca Karıştı! Sibel Taşçıoğlu’ndan Sert Yorum

DİZİDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Pembe” karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla açıkladı. Taşçıoğlu’nun ifadeleri, dizinin hayranlarını şaşırttı. “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum…” diyen oyuncunun ayrılığı, sürpriz bir şekilde öğrenildi.

Ayrılıkla İlgili İddialar

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yer alan bilgilere göre, Taşçıoğlu’nun diziden ayrılması daha önce planlanmamıştı. Oyuncunun, ayrılığı son anda öğrendiği, başka bir projeye geçeceği veya sette kavga ettiği yönündeki söylentilerin asılsız olduğu ifade edildi.

Sosyal Medya Krizi

Yaşanan gelişmeler sonrasında Sibel Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkardı. Bu hareket, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir “kriz” olarak algılandı. Haberi basından öğrenen Zeynep Gür ise bu duruma kayıtsız kalmadı.

Senarist Zeynep Gür’ün Tepkisi

Senarist Zeynep Gür, konu hakkında yaptığı açıklamada “Ben kendisini hâlâ takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Bu bir hikaye meselesiydi. Dizi mantığında hikaye esastır.” dedi. Açıklamasında, profesyonelliğe vurgu yapan Gür, oyuncunun performansını takdir ettiğini belirtti.

Çatlaklar ve Anlaşmazlıklar

Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı ve takipten çıkarma hamlesinden sonra, senaryo ekibi arasında yaşanan olası anlaşmazlıkların yeniden gündeme geldiği konuşuluyor. Sektör kulislerinde, bu durumun dizi ekibi içerisinde fikir ayrılıklarına işaret ettiği iddia ediliyor.