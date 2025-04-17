Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılma Krizi Yaşandı!

DİZİDEN VEDA HABERİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine üç sezondur hayat veren Sibel Taşçıoğlu, duygusal bir paylaşımla diziden ayrıldığını açıkladı. Taşçıoğlu’nun yapmış olduğu açıklamalar, dizinin hayranlarını derinden etkiledi. Oyuncu, “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum…” şeklinde ifadelere yer verdi.

Ayrılık İddiaları ve Gerçekler

Ayrılığın sürpriz bir şekilde öğrenilmesi, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme getirildi. Taşçıoğlu’nun diziden ayrılmasının önceden planlanmadığı ifade ediliyor. Oyuncunun, başka projelere geçiş yapacağı ya da sette bir kavga yaşadığı yönündeki spekülasyonların ise asılsız olduğu belirtiliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sibel Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkardı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında “kriz” olarak yorumlandı. Zeynep Gür, bu durumu basından öğrenince kayıtsız kalmadı.

Zeynep Gür’ün Değerlendirmesi

Senarist Zeynep Gür, bu konuda yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Ben kendisini hâlâ takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Bu bir hikaye meselesiydi. Dizi mantığında hikaye esastır.” Gür, profesyonelliğin önemini vurgularken, Taşçıoğlu’nun performansını da takdirle anmayı ihmal etmedi.

Çatlak mı Var?

Taşçıoğlu’nun ayrılığı ve takipten çıkarma hamlesi, senaryo ekibi arasında olası anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı. Sektör kulislerinde bu durumun, dizi ekibi içerisinde fikir ayrılıklarına işaret ettiği konuşuluyor.