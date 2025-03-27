Kızıldeniz’de Sindbad Denizaltı Battı: 6 Ölü

HURGADA’DA DENİZALTISI FACİASI

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında bulunan Hurgada kenti açıklarında 44 turist taşıyan bir denizaltı battı. Olay sonucunda en az altı kişi hayatını kaybetti ve dokuz kişi yaralandı. Denizaltıdan 29 yolcu sağ olarak kurtarıldı. Yaralılar, durumu kritik olan dört kişi dahil olmak üzere, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Batışın, “Sindbad” adı verilen denizaltının limana yakın bir noktada meydana geldiği belirtildi. Ayrıca Mısır’daki Rus Büyükelçiliği, denizaltındaki turistlerin tamamının Rus vatandaşı olduğunu aktardı.

SİNDBAD DENİZALTISI’NA DAİR BİLGİLER

Sindbad, Hurgada bölgesinde birkaç yıldır turistik faaliyetlerde bulunuyor. Şirket, işletmesinde bulunan iki denizaltının dünyanın “14 eğlence amaçlı denizaltısından” biri olduğunu iddia ediyor. Turistler, deniz altında 25 metre derinlikte seyahat ederek “500 metrelik mercan resiflerini ve çeşitli deniz canlılarını” keşfetme fırsatı buluyor. Sindbad Denizaltıları’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu denizaltında 44 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için geniş bir yuvarlak görüş penceresi mevcut.