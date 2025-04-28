Kızıldeniz’de Uçak Düştü

US NAVY AÇIKLAMASI

ABD Donanması, FA-18E tipi bir savaş uçağının uçak gemisine çekilme işlemi sırasında kontrolden çıkarak denize düştüğünü açıkladı. Olayda, uçağı hangara taşımak için kullanılan çekicinin de suya sürüklendiği belirtildi. Ancak, çekme işlemini gerçekleştiren personelin, uçağın düşmesinden sadece saniyeler önce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmayı başardığı ifade edildi.

KAZA KIZILDENİZ’DE GERÇEKLEŞTİ

Kazanın, Harry S. Truman uçak gemisinin Kızıldeniz’de seyir halindeyken meydana geldiği kaydedildi. Taarruz Grubu, sancak gemisi USS Harry S. Truman’ın yanı sıra, I. Hava Kanadı bünyesindeki dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg’dan (CG 64) oluşuyor. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.