Kızılırmak’ta Balık Ölümleri Tespit Edildi

ÖLÜ BALIKLARLA İLGİLİ İHBAR

Kızılırmak kıyısında çalışan çeltik üreticilerinin yaptığı ihbar sonrasında, bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yüzlerce ölü balıkla karşılaşıyor. İlk incelemenin ardından, balık avlayan insanların belirli alanlarda elektrik şoklaması sonucu bu ölümlerin meydana geldiği tespit ediliyor.

NUMUNELER ALINDI

Ekipler, Kızılırmak bölgesinde hem su hem de balıklardan numuneler alıyor. Elektrik şoklaması ile avlanma yapan ve doğaya zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanabilmesi için jandarma ekiplerince bir çalışma başlatılıyor.