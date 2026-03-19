Kızıltepe’de Elektrik Akımına Kapılan Şoför Hayatını Kaybetti

MARDİN’DE FECİ KAZA: ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan servis şoförü Serhat Ekinci, Yenikent Mahallesi’ndeki oto yıkama işinde, kendi aracıyla yıkama işlemi sırasında kaçak olduğu düşünülen bir basınçlı su makinesi kullanırken elektrik akımına kapıldı. Yakın çevrede olayı fark edenler, hemen elektrik akımını keserek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Ekinci’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ekinci’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.