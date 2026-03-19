Kızıltepe’de Elektrik Akımına Kapılan Şoför Hayatını Kaybetti

MARDİN’DE FECİ KAZA: ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan servis şoförü Serhat Ekinci, Yenikent Mahallesi’ndeki oto yıkama işinde, kendi aracıyla yıkama işlemi sırasında kaçak olduğu düşünülen bir basınçlı su makinesi kullanırken elektrik akımına kapıldı. Yakın çevrede olayı fark edenler, hemen elektrik akımını keserek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Ekinci’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ekinci’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşları sona erdi; Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale adını yazdırdı.
Galatasaray Liverpool Maçında Sınıfta Kaldı

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Liverpool karşısında elendiklerini ve rakiplerinin seviyesine ulaşamadıklarını belirtti.
Galatasaray’da Victor Osimhen Kolunu Sardı

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan maçta ilk yarıda sakatlık geçirdi. Bu durum, takımın performansını etkileme potansiyeline sahip.
İran’dan Misilleme Saldırısı Suudi Tesisleri Hedef Aldı

İran, ABD ve İsrail'in gaz tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Aramco tesislerine karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Daha fazla saldırının gelmesi olası.
Buruk: Liverpool Maçında Hakem Çok Kötüydü

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası hakemle ilgili sert eleştirilerde bulundu, dünyanın en iyi hakemini beklediklerini belirtti.

