Kkm Bakiyeleri 744 Milyar Liraya Düştü

KKM DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 4 Nisan haftasında 151 milyar 845 milyon lira artarak 17 trilyon 564 milyar 603 milyon liradan 17 trilyon 716 milyar 448 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası dahil geçen hafta 145 milyar 506 milyon lira azalarak 20 trilyon 978 milyar 206 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİYOR

Tüketici kredilerinin toplamı, 4 Nisan itibarıyla 22 milyar 48 milyon lira artarak 2 trilyon 186 milyar 313 milyon liraya ulaştı. Bu kredi tutarının 549 milyar 576 milyon lirası konut, 65 milyar 357 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 571 milyar 380 milyon lirası ihtiyaç kredilere ayrıldı. Aynı dönemde, taksitli ticari kredilerin toplamı 31 milyar 100 milyon lira artarak 2 trilyon 529 milyar 876 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 1,2 artışla 1 trilyon 972 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 676 milyar 851 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 295 milyar 602 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM BAKİYESİ GERİLİYOR

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 4 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 198 milyon lira artışla 358 milyar 295 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 266 milyar 854 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 409 milyon lira artarak 3 trilyon 776 milyar 313 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta 14 milyar 154 milyon lira azalarak 744 milyar 293 milyon liraya geriledi ve bu nedenle KKM büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 3,55’ini oluşturdu.