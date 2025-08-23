Kkm Hesapları Sonlandırıldı, Yuvam Hariç!

Yeni Dönem Başlangıcı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında uygulamaya alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde dikkate değer bir değişiklik gerçekleştirdi. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKM hesaplarının yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu. Bu karar, YUVAM hesaplarını etkilemiyor. Hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili düzenlemeler yürürlükten kalkacak.

Hesapların Geleceği

TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” ifadesine yer verildi. Böylelikle KKM’nin Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedefleri de resmi olarak sona ermiş oldu. Merkez Bankası ayrıca, zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini de bu çerçevede yeniden değerlendirdiğini belirtti.

Uygulama ve Amacı

TCMB, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.” KKM uygulaması, 2021 Aralık ayında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından hayata geçirilmişti. Uygulamanın amacı, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı Türk Lirası mevduatları korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak açıklanmıştı.