Kkm Hesapları Sonlandırıldı! Yuvam Hariç

MERKEZ BANKASI’NDAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında dikkate değer bir güncelleme yaptı. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKM hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğini ilan etti. Bu değişiklik, YUVAM hesaplarını kapsamıyor. Ayrıca, vadelerin sona ermesiyle birlikte ilgili tebliğlerin yürürlükten kalkacağı belirtildi.

KMM HESAPLARINDA YENİ AŞAMA

TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” denildi. Böylece, KKM’nin Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedefleri de resmen sona ermiş oldu. Bunun yanı sıra, zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemeleri de bu çerçevede gözden geçirildi. Banka, bu konudaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır.”

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KKM UYGULAMASI

KKM uygulaması, 2021 yılının Aralık ayında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından başlatılmıştı. Uygulamanın amacı, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı TL mevduatları korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak açıklanmıştı.