“KKTC’de Bebeklere Alkol Verildi İddiası”

LEFKOŞA’DA BEBEK İLE İLGİLİ TRAJEDİ

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı hayatını kaybetti. Diğer 6 bebek ise entübe edilmiş durumda.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTILARI UZATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y ve M.A, polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına ve ölen bebeğin otopsi raporunun alınmasına karar verdi. Durumla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmaları devam ediyor.

AİLELERDEN YANIT BEKLENTİSİ

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini öne sürerek sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını suçluyor. Hastane önünde bekleyen aileler, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in açıklamasına göre entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu duydu. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Uçaner de, mamalarda alkol kullanıldığını doğruladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise olayla ilgili kaygısını ifade ederek soruşturmanın takipçisiyiz dedi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Yaşanan durum, ailelerin ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiği iddialarıyla hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişti. KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölümünün ardından durumun yargıya intikal ettiğini açıklamış, polis de sonrasında 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.