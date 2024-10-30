“Klarnet Efsaneleri Bir Arada”

KLARNETİN EFSANELERİ’NİN DOĞUŞU

“Klarnetin Efsaneleri”, Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent’in bir araya gelip sahne alacağı bir projedir. Bu projenin nasıl ortaya çıktığını Serkan Çağrı şu şekilde açıklıyor: “Aynı enstrümana gönül vermiş sanatçılar olarak yıllardır kendi çalışmalarımızla sevenlerimizin karşısındayız. Uzun zamandır bizleri yan yana görmek isteyen ortak kitlemizin bu haklı isteğini yerine getirmenin zamanı gelmişti. Bizler de yıllar öncesine uzanan dostluğumuza, abi kardeşliğimize uzak kalmamaya karar verdik. Geç kalmış pişmanlıklar yaşamak istemedik.”

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMA İHTİYACI

Şu anki yaşlarının ve tecrübelerinin getirdiği ortak sohbet ortamında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çağrı, bu birliğin genç sanatçılara örnek olacağını vurguluyor. “Ayrıca bizleri seven tüm genç kardeşlerimize örnek olmak, başarılarına birlikte ışık tutmak için bu beraberliğe ihtiyacımız vardı” diyor.

BULUŞMALARIN ÖNEMİ

Dört sanatçının ilk buluşmasının Bülent abinin düğününde gerçekleştiğini aktaran Serkan Çağrı, bunun ardından Azerbaycan Bakü’de özel bir davette tekrar bir araya geldiklerini ifade ediyor. “Ve sonunda ‘Legend of Clarinet’ olarak birlikte sahne almaya karar verdik” diye ekliyor. Bu proje hem bir dostluk buluşması hem de müziğin birleştirici gücünü sergilemek açısından büyük önem taşıyor.