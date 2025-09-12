“Klon Telefonla Sahte İhbar Yapıldı”

SON DÖRDÜNLÜKTEKİ İHBARLAR

Son günlerde, 6 uçak seferi için 6 sahte bomba ihbarı yapıldı. Bu ihbarlar Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden geldi ve hepsi asılsız çıktı. İhbarlar üzerine emniyet istihbarat ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortak bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışma sonucunda, ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.

TELEFON KILONLAMA OLMAKTADIR

Şüphelinin telefonunda yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda, telefonunun klonlandığı ve sarf edilen ihbarların başka kişiler tarafından yapıldığı belirlendi. Bunun sonucunda, ihbarları gerçekleştiren 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’inin yaşı 18’den küçük olduğu ortaya çıktı. Bu 5 çocuktan 2’si “tehdit, şantaj ve kişisel verileri çalma” suçlarından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.