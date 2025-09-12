Gündem

“Klon Telefonla Sahte İhbar Yapıldı”

klon-telefonla-sahte-ihbar-yapildi

SON DÖRDÜNLÜKTEKİ İHBARLAR

Son günlerde, 6 uçak seferi için 6 sahte bomba ihbarı yapıldı. Bu ihbarlar Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden geldi ve hepsi asılsız çıktı. İhbarlar üzerine emniyet istihbarat ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortak bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışma sonucunda, ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.

TELEFON KILONLAMA OLMAKTADIR

Şüphelinin telefonunda yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda, telefonunun klonlandığı ve sarf edilen ihbarların başka kişiler tarafından yapıldığı belirlendi. Bunun sonucunda, ihbarları gerçekleştiren 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’inin yaşı 18’den küçük olduğu ortaya çıktı. Bu 5 çocuktan 2’si “tehdit, şantaj ve kişisel verileri çalma” suçlarından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Dev Banka Altın Tahminini Arttırdı

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı öncesinde hafif alıcılı bir seyre devam ediyor. İsviçreli UBS bankası, yıl sonu altın tahminini artırdı.
Gündem

2026 asgari ücret ne olacak?

2026 asgari ücret artışı için tartışmalar başladı. Morgan Stanley, 2026’da asgari ücretin 26-27 bin TL’ye ulaşacağını tahmin etti. Zam, geniş kitleler tarafından merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.