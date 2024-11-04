More
Gündem

Koalisyon Ortakları Arasında Kriz Yaşanıyor

koalisyon-ortaklari-arasinda-kriz-yasaniyor

EKONOMİDE DÖNÜŞÜM KRİZİ

FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in ekonomide dönüşümü amaçlayan ‘temel ekonomi belgesi’ koalisyon ortakları arasında gerginlik yarattı. Lindner’in SPD’li Şansölye Olaf Scholz ile Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı Robert Habeck’e gönderdiği 18 sayfalık özel belgenin basına sızması, önemli bir krize neden oldu.

TARTIŞMALI ÖNLEMLER VE CİDDİ SONUÇLAR

Bu özel belgede, bürokrasinin azaltılması, yenilenebilir enerji sübvansiyonlarından alınan payın düşürülmesi ve emeklilerin çalışma isteğinin artırılması gibi tartışmalı önlemler bulunuyor. Bu taleplerin büyük bir kısmının SPD ile Yeşiller’in politikalarıyla çelişmesi, koalisyonun dağılmasına yol açabilecek çatışmalara zemin hazırlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Karsu Bebeklerinin Cinsiyetini Duyurdu

Karsu ve Mike Schrama, İstanbul'da koşu etkinliğine katıldı. Çift, pankartlarında bebeklerinin cinsiyetini açıkladı ve bu durum ilgi çekti.
Gündem

“Zeydan: Halk İradesine İpotek Koyulamaz”

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, kayyım atamalarını eleştirerek, bu yöntemlerin etkisiz kaldığını ve halkın iradesinin yok sayılamayacağını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.