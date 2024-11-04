Koalisyon Ortakları Arasında Kriz Yaşanıyor

EKONOMİDE DÖNÜŞÜM KRİZİ

FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in ekonomide dönüşümü amaçlayan ‘temel ekonomi belgesi’ koalisyon ortakları arasında gerginlik yarattı. Lindner’in SPD’li Şansölye Olaf Scholz ile Yeşiller partili Başbakan Yardımcısı Robert Habeck’e gönderdiği 18 sayfalık özel belgenin basına sızması, önemli bir krize neden oldu.

TARTIŞMALI ÖNLEMLER VE CİDDİ SONUÇLAR

Bu özel belgede, bürokrasinin azaltılması, yenilenebilir enerji sübvansiyonlarından alınan payın düşürülmesi ve emeklilerin çalışma isteğinin artırılması gibi tartışmalı önlemler bulunuyor. Bu taleplerin büyük bir kısmının SPD ile Yeşiller’in politikalarıyla çelişmesi, koalisyonun dağılmasına yol açabilecek çatışmalara zemin hazırlıyor.