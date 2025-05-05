KOBİ’lere 20 Milyon TL Desteği

KOSGEB YENİ DESTEK PROGRAMI BAŞLATIYOR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın ikinci başvuru dönemini başlattı. Başvurular, 2 Mayıs 2025’ten itibaren alınmaya başladı ve 30 Haziran 2025’e kadar devam edecek.

PROGRAM KAPSAM VE DESTEK DETAYLARI

Bu program, KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti sunuyor. Finansman 36 aya varan vade ve 20 puanlık faiz/kâr payı desteğiyle sağlanıyor. Destek modeli, işletmelere geri ödemesiz faiz/kâr payı üzerinden sunuluyor. Program dâhilinde, makine-teçhizat alımı, kurumsal yazılım giderleri, personel maaşları, eğitim, danışmanlık, test, pazarlama hizmetleri ve işletme sermayesi gibi ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Başvuru yapabilmek için işletmelerin limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekiyor. Hızlı büyüyen işletme statüsü tercih nedeni olsa da, Ar-Ge projesi tamamlamış, Ar-Ge merkezi veya Teknopark’ta faaliyet gösteren ya da TÜBİTAK destekli proje yürütmüş işletmeler için bu koşul aranmıyor.

Başvurular, 2 Mayıs 2025’ten 30 Haziran 2025’e kadar KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşletmeler, önce sisteme kayıt olup ardından “Kapasite Geliştirme Destek Programı” başvuru menüsünden gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise maksimum 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Detaylı bilgi almak isteyenler, KOSGEB İl Müdürlükleri ile iletişime geçebilir.